القضاء الفرنسي: معلومات من رجال النظام السابق أوقعت ساركوزي

قال قضاة فرنسيون إن عناصر التحقيق الليبي التي تمت إضافتها مؤخرا إلى قضية تمويل القذافي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي”، سمحت بتسريع الإجراءات وإدانته.

من جانبه قال رئيس قسم التحقيق بمكتب النائب العام في طرابلس “الصديق الصور”، لإذاعة فرنسا الدولية الاثنين، إنهم أبلغوا العدالة الفرنسية بنتائج التحقيقات التي أجريت مع كل من “عبد الله السنوسي” رئيس الاستخبارات الليبية، و”البغدادي المحمودي” رئيس الوزراء، و”عبد الله منصور” رئيس الاستخبارات الداخلية في النظام السابق ، مضيفا أن هناك تعاونا قضائيا بين فرنسا وليبيا منذ عدة سنوات، غير أن التعاون الفعلي في قضية ساركوزي بدأ قبل عامين.

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