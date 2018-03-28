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قنيدي: أي عنصر من البنيان المرصوص يجلس مع أي وفد مصري لا يمثل إلا نفسه

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال آمر الاستخبارات العسكرية السابق للبنيان المرصوص محمد القنيدي إن أي عنصر من قوات البنيان المرصوص يجلس مع أي وفد مصري لا يمثل إلا نفسه.

جاء ذلك تعليقا على الأخبار المتداولة حول زيارة وفد عسكري مصري للعاصمة طرابلس ولقائه لقيادات عسكرية من مصراتة.

وأضاف القنيدي أنه لم يتواصل معه أحد حول لقاء يجمعهم بوفد عسكري مصري.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الماضي اجتماعات لاستكمال حوارات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بحضور كلاً من رئيس أركان قوات برلمان طبرق عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات الرئاسي عبد الرحمن الطويل.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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