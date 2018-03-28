المدعي العام الإيطالي يطلب أحكام الاتهام للمتهمين الليبيين الثلاثة بخطف عمال شركة “بوناتي”

طلب المدعي العام الإيطالي، الثلاثاء، أحكام الاتهام الخاصة بالمتهمين الثلاثة، الذين تمَّ توقيفهم في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة خطف عمال شركة “بوناتي” الأربعة، والذين اعترفوا بالجرائم الموجهة إليهم خلال التحقيقات.

وأعلنت الخارجية الإيطالية اختطاف 4 من رعاياها في ليبيا، وهم موظفين بشركة بوناتي لأعمال البناء، وقد تمَّ اختطافهم قرب مجمع مليتة المملوك لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز.

ولفتت “أنسا الإيطالية” إلى أنه تم خُطف 5 من الشركة وهم: “فوستو بيانو، وسالفاتور فايلّا، وفيليبو كالكانو، وجينو بوليكاردو” بمدينة صبراتة في 19 ناصر 2015م، حيث قتل “بيانو وفايلا” في 3 الربيع 2016م خلال تبادل لإطلاق النار، في عملية مسلحة لمحاولة إطلاق سراحهم، والذي تم خلالها تحرير كل من “كالكانو وبوليكاردو”.

وقال أحد المحررين ويدعى “بوليكاردو”: “إنه بعد اعتقال ثلاثة من عناصر داعش في ليبيا للخمسة التابعين لشركة بوناتي علمت أننا كنا في أيدي داعش، وأن شبكة الخاطفين ربما تكون أوسع من الثلاثة الذين أوقعونا في الأسر”.

واتهم “بوليكاردو” الثلاثة الذين نسبهم لتنظيم “داعش” الإرهابي بالقيام بعمل إرهابي باختطافه وأربعة من زملائه في العمل، حيث أن القضية تفاقمت بسبب مقتل اثنين من الرهائن.

ويقبع المتهمون الثلاثة في السجن في طرابلس بتهم أخرى، وهم: “يوسف الذواودي، سائق المركبة التي كانت تقل الإيطاليين أثناء اختطافهم، وأحمد الذواودي وأحمد الشرو”، الذين اعترفوا خلال التحقيقات، بأن العمال الأربعة تم اختطافهم كرهائن للحصول على فدية لتمويل تنظيم داعش الارهابي.

وأكد المتهمون الثلاثة، خلال التحقيقات أنه لم يتم دفع أي فدية من أجل الإيطاليين، فيما تزعم التقارير بأن 10 أشخاص آخرين شاركوا في عمليات الاختطاف، وماتوا جميعًا في عملية تحرير المختطفين.

وبوناتي هي شركة دولية للنفط والغاز ولديها 70 عاما من الخبرة في مجال خدمات النفط والغاز وصناعات الطاقة، وفقا لموقعهم على الإنترنت.

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