مواقع التراث العالمي المحظورة في ليبيا على طاولة السراج

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز االسراج، في طرابلس، مع رئيس مصلحة الآثار محمد فرج، سبل رفع مواقع التراث العالمي في ليبيا من قائمة الحظر الدولية المفروضة عليها.

وناقش السراج، وفقا للمكتب الإعلامي للرئيس، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة توصية لجنة التراث العالمي سبل رفع اسم خمسة مواقع ليبية من قائمة الخطر، التي أوصت لجنة التراث العالمي باستمرار حظرها في اجتماعات الدورة 41 بمدينة “كارا كوف “البولندية.

يذكر أن لجنة التراث العالمي قررت في يوليو من العام الماضي الاحتفاظ بمواقع التراث العالمية الليبية الخمسة “المواقع الأثرية لبدة الكبرى وصبراتة، وقورينا – شحات، ومواقع الفن الصخري تدارات أكاكوس والمدينة القديمة غدامس على قائمة الخطر سنة أخرى.

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