اجتماع وزاري لمناقشة وضع خطة طوارىء لإيصال الوقود إلى الجنوب الليبي

عين ليبيا

عُقد بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس اجتماع وزاري موسع يوم أمس تم خلاله مناقشة وضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ، ومشتقاته إلى مدن ومناطق الجنوب.

حيث ضم الاجتماع وزير الحكم المحلي «بداد قنصو»، ووزير الداخلية «عبدالسلام عاشور»، ووزير الاقتصاد «ناصر الحاسي»، ورئيس المؤسسة الوطنيةللنفط «مصطفى صنع الله»، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز «فؤاد بن ارحيم»، ومديرو بعض شركات الوقود، وعمداء عدد من بلدياتالجنوب الليبي .

هذا ويذكر أن إمدادات الوقود انقطعت عن مدن الجنوب منذ نحو أربعة أشهر بسبب عمليات التهريب، والوضع الأمني هناك.

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