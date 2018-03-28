الباروني: المصالحة الشاملة أبرز محاور مقابلتنا لوفد مصراتة

قال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، الاربعاء، إن بند المصالحة الشاملة أبرز المواضيع المتوقع طرحها في مقابلة وفد مصراته.

وأضاف الباروني، في تصريح للرائد، أن هذا اللقاء سيكون لبنة مهمة؛ لأجل مصالحة شاملة عادلة في كل ربوع ليبيا، مشيرا إلى أن الوفد يصل اليوم للزنتان .

وأشار العميد إلى أن اللقاء سيناقش كل ما يتعلق بموضوع المصالحة الوطنية، ضمن عدد من المواضيع التي ستحدد في حينها .

يذكر أن وفدا من أعيان مصراتة ومجلسها البلدي يصلون، الأربعاء، للقاء نظرائهم من بلدية الزنتان في زيارة هي الأولى منذ عدة سنوات.

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