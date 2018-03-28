مجلس النواب الليبي يعلق على أنباء نقل رئيسه إلى تونس

علق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 ، على الأنباء التي تحدثت عن نقل عقيلة صالح، رئيس البرلمان إلى تونس.

قال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية “غير صحيح”.

وتابع المريمي “ما ذكرته بعد التقارير أنه تم نقل عقيلة صالح إلى تونس إثر وعكة صحية، غير صحيح، فهو موجود في ليبيا بمقر إقامته بمدينة القبة”.

© 2016 LE JOURNAL SARL • جــميع الحقــوق محفـوظة لمـوقع الجريدة • :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الجريدة التونسية