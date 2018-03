«المريمي» ينفي شائعات مرض رئيس مجلس النواب

المتوسط: خاص

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي، الشائعات التي تداولتها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل الإعلام بشأن مرور رئيس مجلس النواب المستشار ​عقيلة صالح​ بوعكة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى بتونس.

وأكد «المريمي»، في تصريحات خاصة لصحيفة «المتوسط»، أن هذه الأخبار غير صحيحة، موضحًا أن «عقيلة» موجود في ليبيا بمقر إقامته بمدينة القبة ويتمتع بصحة جيده ويمارس عمله بكل حيوية ونشاط حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأوضح المستشار الإعلامي، أن ما ورد من أخبار كاذبة حول حالته الصحية لا أساس له من الصحة، مشددًا على وسائل الأعلام والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء ضرورة تحري الدقة والمصداقية في الـخبار وتكون من مصادرها في مجلس النواب من المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فقط.

