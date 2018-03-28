بلدية سرت تبحث تطوير القطاعات المعنية بالتنمية والموارد البشرية

عقدت بمقر قطاع التخطيط التابعة لبلدية سرت، الاجتماع الأول للجنة التدريب برئاسة صالح عياده عضو المجلس البلدي سرت.

وأوضح المتحدث باسم بلدية سرت، محمد الأميل في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن لااجتماع يأتي تنفيذٱ لقرار عميد بلدية سرت رقم “1”لسنة 2018بشأن تشكيل لجنة التنمية البشرية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة وضع مقترحات لحل المشاكل التي تواجه الشباب من جميع المراحل ومراقبة نشاطات، وتطوير القطاعات المعنية بالتنمية والموارد البشرية بالبلدية، ووضع خطة لمعالجة مشاكل موظفي مؤتمر الشعب العام الشعبية سابقٱ والعناية بشريحتين المرأة والطفلة.

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