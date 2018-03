«المرصد الليبي للدفاع عن الحريات» يستنكر تفشي ظاهرة الاختطاف

المتوسط:

أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن قلقله تجاه ازدياد وتنامي ظاهرة الاختطاف المتكررة في الآونة الأخيرة بشكل مريب ما يدل على أن أعداء الاستقرار للحقوق والحريات قد رفعوا سقف نشاطهم.

واستنكر المرصد الليبي، حادثة اختطاف المحامي عبدالله معتوق زبيده و المدعي العام مسعود ارحومة وحجز حريتهم، معتبرا هذه الأفعال بمثابة الرسالة الواضحة لمن يجهر بصوته أو فعلة ضد من يحاربون قيام دولة القانون.

و أكد البيان، أنه في الوقت الذي يرحب بالإفراج عن رجل الأعمال الليبية جمعة الأسطة، فأنه يرفض بقوة التعرض لأى مواطن بسوء إلا بمسوغ قانوني سليم وفقًا للإجراءات القانونية.

وشدد المرصد، على ضرورة الحراك السلمي للحد من الانتهاكات للحقوق والحريات التي يتعرض لها أفراد الشعب الليبي، مطالبًا بحرية المعتقلين القابعين خلف القضبان والإفصاح عن أماكن تواجدهم والإفراج عنهم.

وناشد المرصد، خلال بيانه، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسهم مجلس حقوق الإنسان بضرورة تحمُل مسؤوليتهم تجاه الملف الليبي.

