تركيب مضخة صرف صحي داخل محطة المعالجة الرئيسية بسبها

قامت شركة المياه والصرف الصحي بسبها، بإرسال مجموعة من الفنيين لتركيب مضخة صرف صحي بقوة 80 كيلوات، داخل محطة المعالجة الرئيسية بالمدينة.

من جانبه، قال المهندس بمكتب شركة المياه والصرف الصحي بسبها، السنوسي امحمد، في تصريحات صحفية، إن المضخة التي تم تركيبها ستساهم في التخفيف من مشكلة تسريب مياه الصرف الصحي في المحطة الرئيسية.

وأضاف أن المزارع الواقعة بجانب المحطة لن تتعرض مستقبلا لهذه المياه التي تكرر تسريبها بشكل أضر بالمزارعين في تلك المناطق التي تعتبر قريبة جدا من المحطة.

وأوضح «امحمد» أن الغرفة الأمنية المشتركة بحي المهدية تكفلت بتأمين الفريق الفني حتى استكمل عملية التركيب والتشغيل، والتي استمرت لأكثر من ست ساعات متواصلة.

ودعا المهندس بشركة المياه والصرف الصحي، المواطنين إلى المحافظة على معدات الشركة ومضخاتها وآلياتها حتى تتمكن من العمل بشكل جيد، مذكرا بأن الاعتداءات المتكررة على محطة المعالجة كانت السبب الرئيسي في الفيضان الذي عانت منه المزارع والمنازل المجاورة لها في الفترة السابقة.

ولفت السنوسي امحمد، إلى أن المضخة الجديدة ستكون قادرة على السيطرة على تدفق المياه ونقلها الى المحطة الرئيسية مباشرة.

