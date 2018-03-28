الخيالي: المواطن يواجه قلة السيولة والوقود في سبها

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الأربعاء، إن الأهالي يشتكون قلة السيولة والوقود وغاز الطهو، مؤكدا عودة الهدوء للمدينة.

وأكد الخيالي، في تصريح للرائد، بدء الدراسة وعودة الطلاب لفصولهم الدراسية، مشيرا إلى أن المدارس التي كانت مقارا للنازحين عُقّمت ونظفت بمساعدة فرق الهلال الأحمر فرع سبها.

ولفت الخيالي إلى أن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 65 دينارا فيما وصل سعر اللتر الواحد من الوقود 3 دنانير، أما السيولة فتكاد تكون معدومة.

يذكر أن مناطق الجنوب تشهد قلة الوقود منذ أربعة أشهر؛ بسبب اضطراب الأوضاع الأمنيةقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الأربعاء، إن الأهالي يشتكون قلة السيولة والوقود وغاز الطهو، مؤكدا عودة الهدوء للمدينة.

وأكد الخيالي، في تصريح للرائد، بدء الدراسة وعودة الطلاب لفصولهم الدراسية، مشيرا إلى أن المدارس التي كانت مقارا للنازحين عُقّمت ونظفت بمساعدة فرق الهلال الأحمر فرع سبها.

ولفت الخيالي إلى أن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 65 دينارا فيما وصل سعر اللتر الواحد من الوقود 3 دنانير، أما السيولة فتكاد تكون معدومة.

يذكر أن مناطق الجنوب تشهد قلة الوقود منذ أربعة أشهر؛ بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية

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