شخصيات اعتبارية تناقش الإدارة المحلية ودورها في الاستقرار والتنمية في ليبيا

عين ليبيا

افتتحت صباح اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة بعنوان «الإدارة المحلية ودورها في الاستقرار والتنمية» بمقر الهيئة العامة للمعلومات بطرابلس، وبرعاية اللجنة العليا لنقل اختصاصات، وحدات الإدارة المحلية التي يرأسها عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة د. “محمد عماري زايد”.

حيث افتتحت المائدة د. “إيمان بن يونس” وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وبينت في كلمتها دور هذه المائدة التي تأتي ضمن عمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، مبينة رؤية حكومة الوفاق الوطني في تفعيل دور البلديات وضبط اللوائح والتشريعات التي تنظم العلاقة بين وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات والقطاعات المحلية.

كما قدم المشاركون في المائدة المستديرة ورقات عمل تناولت جملة من المحاور المتعلقة بعمل اللجنة في هذه المرحلة، حيث تطرقت إلى واقع الإدارة المحلية حسب التشريعات الليبية، وما يشمل ذلك من قوانين صادرة، وعقبات تنفيذ بعضها.

هذا وناقش الحضور، المعايير المتبعة في تصنيف البلديات، وكيف تراعى خصوصية كل منطقة جغرافيًا وما تحويه من موارد، واختتم المشاركون النقاش بالصعوبات المتوقعة لنقل الاختصاصات وكيفية التغلب عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا