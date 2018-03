المتوسط:

أكد وزير الداخلية في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينيتي، أن حالة المهاجرين في ليبيا، تستوجب الحماية الدولية لذا ينبغي وصولهم من خلال ممرات إنسانية وليس عبر مهربي البشر.

وأوضح «مينيتي»، في تصريحات صحفية خلال مقابلة مع صحيفة (لاستامبا)، اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تم التمكن من تحديد أولئك الذين لديهم الحق في الحماية الدولية في ليبيا، وقد وصل لاجئون إلى إيطاليا من خلال ممرات إنسانية تديرها الحكومة.

وتابع: «مفوضية شئون اللاجئين تمكنت من تنظيم أكثر من 22500 إعادة طوعية من ليبيا إلى بلدان المنشأ، إيطاليا كانت أول بلد ينظم ممراً إنسانياً من طرابلس مباشرة إلى أوروبا».

وأضاف وزير الداخلية، أن مراقبة الحدود، والمساعدات الإنسانية ، والتدخل لإدارة العودة الطوعية، ومساعدة أولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية يمكن أن تصبح نموذجًا، ربما الوحيد الممكن، يجمع بين الإنسانية والأمن” بشأن التعامل مع ملف الهجرة على المستوى الأوروبي.

The post إيطاليا تحمي المهاجرين في ليبيا بممرات إنسانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية