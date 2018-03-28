السراج وسلامة يبحثان هذه الموضوعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الجانبان بحثا مستجدات الوضع السياسي، وما تضمنته إفادة سلامة التي ألقاها مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي.

واطلع المبعوث ألأممي السراج على نتائج محادثاته مع الدول ذات العلاقة بملف الأزمة الليبية وعدد من فعاليات المشهد السياسي.

من جانبه جدد السراج دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقاً للاتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي إلى انتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية