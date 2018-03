«مستشفى بنغازي» يعلن وفاة 10 أطفال

المتوسط:

أعلن مستشفى ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ الطبي وفاة 10 ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، نافيا الشائعات المتداولة ﺣﻮﻝ ﻭﻓﺎﺓ 16 طفل ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ بالمستشفى، مبيناً بأن ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻘﺪﺭ بحوالي 100 ﺣﺎﻟﺔ في ﺍﻟﻴﻮﻡ.

ﻭفي ذات السياق أشار مستشفى بنغازي الطبي إلى أﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻗﺎﻡ بـ زيادة ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.

