فحيمة يكشف الاستعدادات للقاء دون وسيط بين النواب والأعلى للدولة

أكد عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، أن البرلمان قرر إزالة كل العقبات بينه وبين مجلس الدولة، والعمل على لقاء ثنائي بين الطرفين مباشرة دون وسيط وذلك لبحث تغيير المجلس الرئاسي الحالي.

وبين فحيمة في تصريحات إعلامية انه يجب عقد الاجتماعات بين الطرفين ( مجلس النواب والدولة) في اقرب وقت ممكن موضحا انه بدأت التحضيرات للقاء الذي سيجمع المجلسين.

وأشار فحيمة إلى سعي البرلمان إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن موضحا انه وفي حالة النجاح في إجراء انتخابات لا يجب التفكير في المرحلة الانتقالية.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أعلن أن بعض الأعضاء من مجلسي النواب والدولة يعقدون اجتماعات غير رسمية لبحث تشكيل المجلس الرئاسي.

وبين معزب أن الاجتماعات جاءت بعد بوادر إيجابية من الجانبين للمضي قدما في عملية التوافق بشأن المخرجات السياسية، والانتقال إلى المراحل التالية من العملية السياسية في ليبيا.

وأوضح أن الاجتماعات تشير إلى تفاهم بشأن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث قيادات يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية مبينا أن أحد المقترحات المقدمة من قبل مجلس الدولة هو أن يتم اختيار ثلاثة ممثلون للأقاليم الثلاثة بتوافق كلا منهم على ممثل له في الحكومة.

وأشار إلى أن “الاجتماعات الحالية ستنتقل إلى اجتماعات رسمية بين الطرفين حال التوافق على رؤى متقاربة”.

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