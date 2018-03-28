طبيب ليبي مقيم بالولايات المتحدة يتعهد بدفع مصاريف دراسته لحملة إعمار جامعة بنغازي

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد رئيس مبادرة دعم جامعة بنغازي فاخر بوفرنة نية طبيب ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية دفع كل المصاريف التي أنفقتها عليه الدولة الليبية خلال فترة ابتعاثه للدراسة في الولايات المتحدة على نفقة المجتمع والبالغة أكثر من 220 ألف دولار، وذلك دعما منه لحملة إعمار جامعة بنغازي.

وأوضح بوفرنة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن الطبيب الذي يعمل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية اتصل بهم في الحملة متعهدا بأن يدفع للحملة قيمة المُنح والرسوم الدراسية وكل ما صرف عليه من بداية ابتعاثه وحتى نهايته وفقا لما هو مسجل بملفات إدارة البعثات.

وكشف رئيس المبادرة أنهم تلقون اتصالا أخر من طبيبة ليبية مقيمة في ألمانيا قدمت فيه نفس العرض.

يذكر أن قيمة التبرعات بالمصارف لحملة إعمار جامعة بنغازي بلغت مع مطلع مارس الحالي 5،454،520 دينار، وإجمالي قيمة التبرعات لدى مصرف السراي للتجارة والاستثمار بلغت 5،066،000.000 دينار، وقيمة تبرعات مصرف التجارة والتنمية بلغت 336،520.000 دينار،وإجمالي قيمة تبرعات مصرف ليبيا المركزي52،000.000 دينار.

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