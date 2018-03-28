مركز طرابلس الطبي يوقع عقد صيانة للأجهزة والمعدات الطبية مع “فاميد” النمساوية

عين ليبيا

قام مدير عام مركز طرابلس الطبي الدكتور نبيل العجيلي الأربعاء التوقيع على عقد صيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع مدير عام مجموعة “فاميد” النمساوية كريستيان اوبيجر بحضور رئيس قسم صيانة المعدات بالمركز ومدير فرع مجموعة “فاميد” في ليبيا ستيفان موجيتس بعد توقف دام أربع سنوات بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وأشاد العجيلي خلال توقيع العقد على الجهود التي بُذلت من أجل تدليل الصعوبات لاستئناف عمل الشركة داخل المركز في صيانة الأجهزة الطبية المتوقفة والتي أدت لتدني مستوى الخدمات في المركز.

كما أوضح بأش مجموعة “فاميد” لديها من الخبرة والكفاءة لصيانة الأجهزة الطبية العاطلة في المركز، والعمل على استبدال الأجهزة الغير قابلة للصيانة بأجهزة حديثة وفق العقد.

وأكد بأن توقيع الاتفاقية واستئناف عمل الشركة يأتي في إطار التعاون المشترك في المجال الصحي بين ليبيا والنمسا وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

يُشار إلى أن المركز الطبي لديه عقد صيانة مع الشركة منذ افتتاحه عام 1996.

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