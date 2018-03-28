هذا ما قاله الثني بشأن هيئة السلامة الوطنية

أجرى رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء زيارة إلى مقر هيئة السلامة الوطنية فرع المنطقة الشرقية وقسم الدفاع المدني ببنغازي للاطلاع على سير عمل الهيئة والقسم.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني “أذن بالتعاقد لشراء أربعة سيارات إطفاء من إحدى الشركات المتواجدة في ليبيا إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة للسيارات المتضررة وصيانة المقر وتجهيزه بما يلزم لعمل رجال الإطفاء الذين يتطلب عملهم التواجد على مدى الأربعة وعشرين ساعة”.

وأكد الثني على “ضرورة إحالة المطالبات لوزارة الداخلية أولا بأول حتى يتسنى للوزارة معرفة الاحتياجات اللازمة للهيئة الحيوية التي تغطي العمل من مديية اجدابيا غربا وحتى الحدود المصرية شرقا”.

ودعا الثني إلى “إحالة ملف جرحى الانفجار الإرهابي بمسجد بيعة الرضوان والذي طال عددا من رجال الإطفاء والمدنيين المصليين والمسعفين إلى لجنة الجرحى بوزارة الداخلية ليستكملوا علاجهم بالخارج”.

وأجرى الثني زيارة إلى جهاز تنمية وتطوير المدن للاطلاع على سير العمل بالجهاز الذي يشرف حاليا على كافة مشاريع وزارة الداخلية التي أنشأتها وتم افتتاحها واستكمال نسب كبيرة من انجازها في مدينة بنغازي كما قام الثني بجولة في إدارات ومكاتب وأقسام ووحدات الجهاز وتفقد عملها من خلال شرح واف من قبل رئيس الجهاز المهندس ناجي المعداني.

ورافق الثني خلال الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار ومدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، ورئيس قسم الدفاع المدني ببنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية