المفوضية العليا تشارك في ندوة حول دور المرأة في الانتخابات

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الندوة التي نظمتها منظمة معها لحقوق المرأة في العاصمة طرابلس بعنوان (المرأة وتحديات العملية الانتخابية) ومثّل المفوضية في هذا البرنامج أريج العجيلي مسؤول وحدة دعم المرأة، راضية المعداني من إدارة التوعية والتواصل، ماجدة العارف من وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت المفوضية ان الندوة تضمنت عددا من المحاور من أهمها عرض الاستبيان الذي أشرفت على إجرائه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المشاركة الانتخابية للمرأة، ودور وحدة دعم المرأة وأهدافها في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

كما تناولت الندوة عرض الاستبيان الذي نفذته منظمة (معها) والذي ناقش أيضا مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، إضافة إلى عرض آخر بعنوان (حملة بـ 30 نبدوها لتمكين المرأة.

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