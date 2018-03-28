مجلس حكماء وأعيان بنغازي في لقاء مع الثني يدعونه لانتقال الحكومة إلى بنغازي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي بمجلس حكماء وأعيان ومشايخ المدينة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، ووزير الحكم المحلي، وعميد بلدية بنغازي.

ودعا الوفد الثني للانتقال والعمل من مدينة بنغازي هو وكافة أعضاء الحكومة، مؤكدين أن المدينة تنعم بالأمان والطمأنينة بعد الانتصار على قوى الشر والتطرف، مطالبين ببذل المزيد من الجهد من قبل الحكومة، لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المدينة وسكانها، مشددين على أنهم يعملون على دعم مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه.

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