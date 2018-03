موسى فرج يلتقي وفدا من «الشيوخ» الفرنسي لبحث مستجدات الوضع الليبي

المتوسط:

بحث رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج مع وفد من لجنتي الدفاع والخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي بدولة تونس الشقيقة، آخر مستجدات الوضع السياسي في الدولة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، في بيان له اليوم الأربعاء، «إن المجلس استجاب دعوة السفارة الفرنسية لدى ليبيا، حيث التقى الثلاثاء 27 مارس 2018 وفد من لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة موسى فرج، بوفد من لجنتي الدفاع والخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي».

وأضاف البيان، «أن اللقاء شاركت فيه السفيرة بريجيت كورمي في العاصمة التونسية، حيث بحث اللقاء الوضع السياسي في ليبيا وآخر تطورات ملف تعديل الاتفاق السياسي ».

وأوضح أن المجتمعين بحثوا آخر المشاورات المتعلقة بتعديل الاتفاق السياسي بين لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة.

