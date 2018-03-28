مدير فرونتكس: المهاجرون الليبيون ” ظاهرة جديدة”

استبعد المدير التنفيذي لوكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) فابريس ليجيري زيادة تدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات صحفية أن نسبة المنطلقين من السواحل الليبية تبلغ حوالي 71% منهم، مقارنة بـ95% في العام السابق، مضيفا أنه تم اعتراض 6 آلاف مهاجر غير شرعي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع يناير الماضي، مشكلين بذلك انخفاضًا بنسبة 62% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وأرجع ليجيري تراجع التدفقات من السواحل الليبية إلى ارتفاع تلك المنطلقة من تونس حيث زاد معدلها في عام 2018 إلى 20%.

وبين أن طائرات وكالة حرس الحدود اكتشفت تدفقات لمهاجرين منطلقة من السواحل الجزائرية والتونسية لم يتم اعتراضها، منوهًا إلى أن ذلك يشكل «مخاوف أمنية»، قال إنهم يعملون على التعامل معها.

وحول أكثر الجنسيات سلوكًا لطرق الهجرة غير الشرعية، أكد ليجيري أن المهاجرين من إريتريا تصدروا قائمة المبحرين إلى القارة العجوز منذ بداية العام الحالي 1500 شخص، فيما بلغ عدد حملة الجنسية التونسية 1200 مهاجر، يليهم النيجيريون، الباكستانيون، والليبيون (ظاهرة جديدة إلى تزايد) ومواطنو ساحل العاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية