صنع الله: نلتزم بإستمرار التعاون مع حرس السواحل لمحاربة عمليات تهريب المحروقات

ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وآمر حرس السواحل العميد عبدالله عمر تومية على التزام الطرفين باستمرار جهود التعاون لمحاربة عمليات تهريب المحروقات على طول خط الساحل الليبي.

وجاء ذلك بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بحضور العميد بحار مسعود عبدالصمد والعقيد بحار ابوعجيلة عبد الباري حيث تم التطرق للجهود المبذولة من قبل أفراد حرس السواحل للحد من عمليات التهريب.

كما ناقش الحضور التحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز بالشكل المطلوب والآلية التي يمكن من خلالها خلق تكامل بين المؤسسة وجهاز حرس السواحل من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد.

ومن جانبه ثمّن صنع الله مساعي جهاز حرس السواحل في سبيل حماية الوطن و العمل على محاربة كافة الظواهر السلبية بالرغم من قلة الامكانيات وحرصهم على مصلحة الوطن وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف الراهنة.

يشار إلى أنه من خلال التنسيق بين مكتب النائب العام وجهاز حرس السواحل والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة تم القبض على أكثر من 14 ناقلة ومصادرتها واتخاذ اجراءات لملاحقة عدد من النواقل وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام بالإضافة لوضع نواقل أخرى في قائمة الحظر بناء على قرار من مجلس الأمن.

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