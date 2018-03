وزير المالية يطالب «سيالة» باستبعاد «كالاتشيورا» لإساءته للدولة الليبية

المتوسط:

طالب أسامة سعد حماد، وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، باستبعاد لوتشيانو كالاتشيورا المكلف من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا، للإساءة لسمعة البلاد.

وقال «حماد» في طلبه الرسمي الذي تقدم بها إلى وزارة الخارجية: «إن المكلف من بعثة الاتحاد الأوروبي قام بتمثيل الدولة في اجتماع الدورة السابعة والثلاثين للجنة إنفاذ القانون بالمنظمة العامة للجمارك خلال الفترة من 19 حتى 21 مارس الجاري خارج نطاق التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في ذلك الخصوص».

وأضاف وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني «إن الأعمال غير القانونية التي قام بها «لوتشيانو كالاتشيورا» أساءت للدولة الليبية ولحكومة الوفاق الوطني» مطالبا سيالة بمخاطبة بعثة الاتحاد الأوروبي لاستبعاده من البعثة.

