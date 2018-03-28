لجنة التعليم بمجلس النواب تجتمع مع النقابة العامة للمعلمين

اجتمعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو اللجنة المشكلة من المجلس لمتابعة ملف زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم، الدكتورة سلطنة المسماري، اليوم في مقر المجلس مع أعضاء اللجنة التسييرية للنقابة العامة للمعلمين، بهدف إطلاعهم على آخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من مجلس النواب، لمتابعة ملف زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

وصرحت المسماري لقناة ليبيا بأن لجنة التعليم بمجلس النواب تتابع بكل اهتمام الإجراءات المتعلقة بملف زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم وما يترتب عليها.

يذكر أن المسماري قد ثمنت الإحساس العالي بالمسؤولية لدى المعلمين من خلال تعليقهم للاعتصامات.

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