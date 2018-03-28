السراج ووزيرة التجارة الخارجية الهولندية يبحثان عددا من الملفات الهامة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج”،اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزيرة التعاون والتجارة الخارجية بالمملكة الهولندية “سيغريد كاخ”، وسفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا “إيريك ستراتينغ”، وعدد من مسؤولي الخارجية الهولندية، كما حضر اللقاء وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق “محمد سيالة” ووزير التخطيط “طاهر الجهيمي” وعدد من مسؤولي الحكومة.

من جانبه أكد السراج على العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيداً بما تقدمه هولندا من دعم لبرامج الحكومة في مجالات عدة كتمكين المرأة والمفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.

وأعرب السراج، خلال الاجتماع، عن تطلعه لتطوير هذا الدعم ليشمل مجالات اخرى، مشيراً إلى عضوية هولندا الحالية في مجلس الأمن وأهمية دعمها للمطلب الليبي بتمكين الدولة من إدارة الأصول الليبية المجمدة لوقف نزيف الخسائر التي تلحق بها، وكذلك طلب رفع جزئي للحظر على الاسلحة لتمكين قطاعات عسكرية محددة من أداء عملها مثل خفر السواحل وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي.

ودعا السراج المؤسسات والشركات الهولندية للمساهمة في دعم برامج الحكومة لفتح مجالات العمل أمام الشباب من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة،

من جانبها ثمنت الوزيرة الهولندية جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وما لمسته خلال زيارتها من استتباب للأمن، معربة عن ترحابها بالتعاون في المجالات التي تطرق اليها الاجتماع و التي من بينها عقد منتدى دولي في طرابلس يجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا والدول الصديقة.

وأكدت الوزيرة الهولندية على عودة الشركات الهولندية للعمل في ليبيا وستكون زيارتها القادمة على رأس وفد يضم ممثلين عن هذه الشركات، مشيرة إلى مشروعية المطلبين الليبيين فيما يخص إدارة الأموال المجمدة ورفع الحظر جزئيا عن التسلح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية