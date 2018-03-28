أكد عضو اللجنة الإعلامية بمخيم تاورغاء، أحمد شرتيل، عن اجتماع مرتقب بين تاورغاء ومصراتة خلال الأيام القادمة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بعودة النازحين.

وكشف شرتيل في تصريح لقناة ليبيا، عن مباشرة العمل في الخطة الأمنية لحماية أهالي تاورغاء من قبل آمر المنطقة الوسطى، مبينا أن الشركة المقاولة قامت بترميم معسكر تاورغاء، ليصبح المقر الرئيسي للإدارة الأمنية .

هذا وأكد شرتيل، أن الوفود المتضامنة مع أهالي تاورغاء المعتصمين في مخيم قرارة القطف ما زالت مستمرة، مبينا في هذا الصدد، أن رئيس المجلس التسييري لبلدية تاورغاء التقى مع منظمة الإنماء الدولية للوقوف على أوضاع النازحين في مخيم هراوة.

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