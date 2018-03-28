الأفريكوم تعلن مقتل أبو داود القيادي في تنظيم القاعدة في الغارة التي شنتها على أوباري

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الأفريكوم، إن الغارة الجوية الدقيقة التي شنتها يوم السبت الماضي في مدينة أوباري، أسفرت عن مقتل إرهابيين يتبعون تنظيم القاعدة، منهم موسى أبو داود، أحد أكبر قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأضافت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان نشر في موقعها الإلكتروني، أن داود قام بتدريب مجندين يتبعون تنظيم القاعدة في ليبيا، على عمليات الهجوم، إضافة إلى تزويدهم بالمال والسلاح، الأمر الذي مكن المجموعات الإرهابية من الهجوم على مصالح أمريكية وغربية في المنطقة.

وأشارت الأفريكوم في بيانها إلى أن القاعدة وتنظيم الدولة استفادت من المساحات خارج السيطرة في ليبيا للقيام بعمليات تجنيد وتسيير حركة المقاتلين الأجانب، وجمع ونقل الأموال لدعم الإرهاب، فضلا عن كونها تتخذ من المناطق النائية ملاذات آمنة للتخطيط لشن هجمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا