سلامة يطلع السراج والسويحلي على نتائج محادثاته الأخيرة بخصوص ليبيا

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأربعاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة مستجدات الوضع السياسي، وما تضمنته إفادة سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، وأطلع المبعوث الأممي السراج على نتائج محادثاته مع الدول ذات العلاقة بملف الأزمة الليبية وعدد من فعاليات المشهد السياسي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء عبر بيان قصير نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك الأربعاء إن فائز السراج جدد دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقاً للاتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي إلى انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وفي السياق ذاته ناقش المبعوث الأممي غسان سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي آخر مستجدات الأزمة الليبية وآخر التطوارت حول تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي الاجتماعان بعد ثلاثة أيام من لقاء غسان سلامة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقر إقامته بالقبة شرق ليبيا، وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إنه ناقش مع رئيس البرلمان الليبي تعديل الاتفاق السياسي، وضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال اجتماعهما في القبة شرق ليبيا.

وأضاف سلامة أن هناك إصرارا دوليا على ضرورة الإسراع في إصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا، وهو ما عبر عنه خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حسب تعبيره.

وأكد سلامة أن عقيلة صالح كان متفهما لموقف المجتمع الدولي الذي يرغب في الانتقال إلى مرحلة استقرار ومؤسسات ثابتة قائمة على دستور مقبول من مختلف الأطراف الليبية وقائمة على انتخابات تعيد نبض الشرعية إلى مختلف المؤسسات الليبية، حسب تعبيره.

ودعا غسان سلامة جميع الأطراف السياسية والشعب الليبي إلى أن يكونوا حريصين على الوقت من أجل إنجاز المهمة وخطة العمل في أقرب وقت، وألا يضعوا العقبات أمام عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد طالب في السادس عشر من مارس الجاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراعية للحوار السياسي بين الأطراف الليبية ومبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بضرورة الدفع بالعملية السياسية ودعوة لجنتي الحوار بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستمرار التواصل لإنجاز تعديل الاتفاق السياسي.

وقال صالح في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب إن مجلس النواب اعتمد مقترح تعديل الاتفاق السياسي الخاص بالسلطات التنفيذية منذ فترة مشيراً إلى ما طالبت به لجنة الحوار بمجلس النواب خلال الأيام الماضية ببحث التوصل للتوافق على تعديلات الاتفاق السياسي لاعتماده من قبل مجلس النواب من عدمه.

وأكد عقيلة صالح أن حالة الجمود السياسي لن تصل بالبلاد إلى تحقيق أي شيء يخرجها من أزمتها كما أنه من غير المقبول ترك الأمور مفتوحة على هذا النحو إلى ما لانهاية دون تحقيق تقدم ينهي ماتعانيه ليبيا، بحسب البيان.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد أعلن في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنه ينوي البدء في محاولة أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي قبل البدء في تنفيذ باقي عناصر خطة العمل.

وتوجد في ليبيا حكومتان، حيث تدير حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب ليبيا بينما تسيطر حكومة أخرى على شرق ليبيا وترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر