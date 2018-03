اجتماع طارئ للجنة هيئة الثقافة لبحث آثار الاعتداء على الدار العربية للكتاب

المتوسط :

عقد اعضاء اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة اجتماع طارئ، صباح اليوم الاربعاء، لبحث المشاكل التي تعرضت لها الدار العربية للكتاب من تعدي على ملاك الهيئة العامة للثقافة ومتابعة ذلك قانونياً وقضائياً

وتتألف اللجنة من “أكرم الكاتب” و”عبد الحكيم القيادى” و”محمد الهدار” وبحضور المستشارين القانونيين “عبد العزيز الشفترى “و”خميس المبروك” ومدير مكتب المتابعة “نوري الهابيل” وعضو لجنة حصر أملاك الهيئة ” على الغزالى” و ممثل عن ادارة القضايا فرع طرابلس” بشير محمد”

وخلص الاجتماع فى توصياته إلى متابعة كافة المراسلات التي تم اعدادها وارسالها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومصلحة أملاك الدولة وكذلك مكتب النائب العام وإدارة القضايا ومكتب الحرس البلدي طرابلس .

الجدير بالذكر أن الدار العربية للكتاب تعرضت، صباح الاثنين الماضي، أجزاء منها للهدم على أيدي ميليشيات مسلحة، وتعد الدار أحد المرافق الثقافية التي تم تأسيسها قبل 45 عام من قبل الراحل خليفة التليسي.

