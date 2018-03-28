حملة لإزالة الرمال الزاحفة عن طرقات بنغازي

تعاقد جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية مع شركات النظافة المساندة الخاصة بخدمات النظافة داخل بلدية بنغازي . وقامت الشركات المساندة بحملة واسعة لإزالة الأتربة والرمال الزاحفة على الطرق العامة في المدينة، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والأحياء داخل المدينة بحسب وكالة الأنباء الليبية. وأعطت رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة الإذن لجهاز تنمية وتطوير مدن المنطقة الشرقية بتنفيذ عدد من المشروعات داخل المدينة منها أعمال النظافة داخل شوارع وأحياء مدينة بنغازي .

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