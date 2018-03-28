آثار ليبيا المُهربة تصل إسبانيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تفكيك عصابة تمتهن الإتجار في القطع الأثرية والفنية، وتبين من خلال التحقيقات أن عددا من القطع المضبوطة جاءت من ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إنها داهمت 3 موقع في برشلونة وبلدة أرجنتونا، واتضح أن المتهمين قاموا باستيراد القطع الأثرية على أنها قطعا زخرفية، عبر وسطاء من دولة ثالثة كي لا تنتبه السلطات.

وتبين وجود مخالفات بسجلات الاستيراد في 2016، وتضمنت قطعا أثرية كان مصدرها منطقة برقة، وأكدت صحيفة “الموندو” الإسبانية أن القطع السروقة من ليبيا أرسلها أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش، فيما طالبت الشرطة الإسبانية بعد ضبط العصابة، السلطات الليبية بمساعدتها لتحديد مصدر القطع الأثرية.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن الشرطة ضبطت 7 لوحات فسيفساء قديمة والعديد من التحف المصرية، بما في ذلك توابيت، نهبها التنظيم وبيعت من قبل بائعي التحف القديمة في برشلونة.

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