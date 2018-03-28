سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري يستقبل مجموعة من جرحى القوات المسلحة والقوات المساندة

بنغازي 28 مارس 2018 (وال) – استقبل رئيس أركان القوات المسلحة والحاكم العسكري ( درنة – بن جواد )سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري في مقر الغرفة الأمنية المشتركة داخل مدينة بنغازي مجموعة من جرحى القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة التي شاركت في تطهير مدينة بنغازي.

وأثنى الفريق عبد الرازق الناظوري على مجهوداتهم المبذولة في سبيل صون الوطن وحمايتة من المجموعات الارهابية المنتمية لتنظم ( داعش ) الارهابي ، مثمناً تضحياتهم العظيمة تجاه الوطن.(وال – بنغازي) ع ط/أ د

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