احتجاج ضد اعتقال مدير كهرباء الجفرة

قال مصدر خاص من مدينة هون، الأربعاء، إن أفرادا من الكتيبة 128، ألقوا القبض على رئيس دائرة الكهرباء على مستوى البلدية المهندس محمد “انقام”، بشكل مهين.

ونفذ العاملون في الدائرة وقفة واعتصاما وأغلقوا باب الشركة احتجاجا على اعتقال “انقام”، فيما أيدت إدارة الشركة مطالب العاملين ووافقتهم على الاعتصام، وذكرت أن رواتب العاملين لن تقطع في حال التوقف عن العمل.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء، بعد حادثة الاعتقال، كافة الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية لموظفيها ومحطاتها بكافة المدن الليبية لكي تتمكن من أداء واجباتها على أكمل وجه.

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