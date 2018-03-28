اخبار ليبيا الان

احتجاج ضد اعتقال مدير كهرباء الجفرة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر خاص من مدينة هون، الأربعاء، إن أفرادا من الكتيبة 128، ألقوا القبض على رئيس دائرة الكهرباء على مستوى البلدية المهندس محمد “انقام”، بشكل مهين.

ونفذ العاملون في الدائرة وقفة واعتصاما وأغلقوا باب الشركة احتجاجا على اعتقال “انقام”، فيما أيدت إدارة الشركة مطالب العاملين ووافقتهم على الاعتصام، وذكرت أن رواتب العاملين لن تقطع في حال التوقف عن العمل.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء، بعد حادثة الاعتقال، كافة الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية لموظفيها ومحطاتها بكافة المدن الليبية لكي تتمكن من أداء واجباتها على أكمل وجه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك