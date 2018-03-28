عملية جراحيه كبرى بمستشفى المقريف اجدابيا

أجرى الطاقم الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف التعليمي اجدابيا، اليوم الأربعاء عملية جراحيه كبرى لإحدى المريضات ، حيث تم استئصال لحميات متعددة من داخل وخارج رحمها ، بحسب ما قاله مدير مكتب الاعلام بمستشفى المقريف عطوة الجبالي لبوابة افريقيا الإخبارية.

وأضاف الجبالي قائلاً :” لقد تم استئصال عدد 18 لحميه احجامها بين كبرى وصغرى من احدى المريضات كانت تعاني من نزيف وهي الان بحاله صحية جيدة ووضعها مستقر” مشيراً الى ان الطاقم الطبي الذي أجرى العملية جميعهم من العناصر الليبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية