السراج وسلامة يناقشان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء في مدينة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا غسان سلامة.

وتناول الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي مستجدات الوضع السياسي وما تضمنته إفادة سلامة التي القاها مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي.

واطلع المبعوث الأممي، السراج على نتائج محادثاته مع الدول ذات العلاقة بملف الأزمة الليبية وعدد من فعاليات المشهد السياسي.

ومن جانبه جدد السراج دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقاً للاتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي إلى انتخابات.

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