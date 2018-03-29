«السرّاج» يبحث رفع مواقع آثار ليبية من قائمة الخطر

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج يوم أمس الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة توصية لجنة التراث العالمي فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي في ليبيا.

وسلمت اللجنة المكونة من د. محمد فرج محمد رئيس مصلحة الآثار رئيس اللجنة والأستاذ مصطفى عبدالله الترجمان مقرر اللجنة والعضوين المهندس “علي برباش” والمهندس “درغوت الجدي”، تقريرها عن الموضوع متضمنا اللقاءات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة لرفع اسم خمس مواقع ليبية من قائمة الخطر، حيث أوصت لجنة التراث العالمي باستمرار وضعها في تلك القائمة فخلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين بمدينة كاراكوف البولندية.

وناقش الرئيس، مع أعضاء اللجنة، سبل العناية بالموروث اللييي والمحافظة على مواقع التراث العالمي في ليبيا والتعريف به من خلال ورش عمل والتواصل بشانه مع منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا