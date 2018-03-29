حزب الوطن يعلق على لقاء المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان

ليبيا – أثنى حزب الوطن بزعامة الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج على توقيع اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان، الأربعاء.

ودعا الحزب وفقاً لقناة النبأ المقربة من بلحاج الى ضرورة أن تسود لغة السلام والحوار بين مكونات الشعب الليبي وفقاً لبيان قالت انها اطلعت عليه.

وأكد حزب الوطن على ما ورد في البيان الصادر عقب اجتماع المصالحة بيت المدينتين من احترام للدولة المدنية ورفض الانقلابات العسكرية.

وكان أعيان من مصراتة اجتمعوا في مدينة الزنتان بأعيانها في إطار المصالحة بين المدينتين مأكدين في بيانهم الختامي ضرورة المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي .

كما اكد الطرفين على عدم السماح بتقسيم ليبيا والنيل من وحدتها تحت أي مسمى، وعلى مدنية الدولة وعدم السماح بالانقلابات.

المرصد – متابعات

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