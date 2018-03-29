صوان للسفير الإيطالي: الدستور فرصة لتعزيز الاستقرار

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن إنجاز الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، والخروج من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة.

وشدد صوان خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني”، الثلاثاء، في طرابلس، على ضرورة تشجيع الأطراف كافة على إنهاء الأجسام الموازية وتوحيد المؤسسات، مؤكدا أهمية الاتفاق السياسي وكونه مخرجا وحيدا للأزمة في ليبيا.

من جهته، أكد “بيروني” موقف بلاده الثابت من دعم الاتفاق السياسي، والتعامل مع الأجسام الشرعية، والحرص على دعم كل الجهود الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن إيطاليا أكدت، في وقت سابق، حرصها على دعم الاتفاق السياسي، وإنهاء الانقسام الحاصل في ليبيا، من خلال تقديمها الدعم اللازم للمساعدة في بناء المؤسسات بليبيا.

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