لندن | مواطنة بريطانية تربح 107 ألف باوند بحكم محكمة من عائلة ليبية .. والسبب !؟

ليبيا – ربحت مصرفية بريطانية دعوى قضائية ضد جيرانها الليبيين القاطنين في الطابق العلوي فوق شقتها بسبب ضجيج قالت أنه لا يطاق صادر من أفراد العائلة على الأرضيات الخشبية للشقة لتحصد المواطنة البريطانية تعويضاً بأكثر من 100 ألف جنيه استرليني عن الضرر الذي لحق بها .

ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة دايلي ميل البريطانية ترجمته وتابعته صحيفة المرصد ، قالت ” سرافناز فولادي ” صاحبة الدعوى البالغة من العمر 38 عاماً ، إنها واجهت إنهماراً مستمراً للضجيج من عائلة مكونة من خمسة أفراد من شقة يبلغ ثمنها 2.6 مليون جنيه إسترليني تقع في منطقة كنسينغتون الراقية بغرب لندن.

وادعت المدعية أن صوت النشاط اليومي للعائلة من لعب الأطفال إلى غسيل الأطباق أزعجها ودمر حياتها أثناء النهار والليل.

وقالت فولادي ، التي تعيش مع أمها في مبنى هو عبارة عن قصر يعود تاريخ تشييده الى عشرينيات القرن الماضي إن أطفال جيرانها يعاملون شقتهم كأنها ملعب يركضون فيه في جميع الأوقات.

ورفعت فولادي دعواها على الزوجين الليبيين ، سارة وأحمد الكرامي الذين يعيشان في الطابق العلوي من المبنى بسبب ضجيج مزعج وفازت بتعويض وقدره 107،397 جنيه إسترليني بموجب حكم من محكمة مقاطعة لندن المركزية.

وقال القاضي نيكولاس بارفيت الذي نظر فى القضية إن ضجة الحياة اليومية البسيطة هي التي تسببت في المشاكل .

لكنه قال : ” عائلة الكرامي التي تملك الشقة كان يجب أن يكون لها سجاد على الأرضيات الخشبية في مناطق المعيشة وعندما تم استبدال الأرضية قبل انتقالهما لها ولم يتم عمل أي شيء للحد من انتقال الضوضاء بين الشقق اسفلهما ” .

وقال أمام المحكمة : “أجد أن الضوضاء هي الضوضاء المرتبطة بالحياة اليومية وأجد أيضا أن تلك الأصوات تشمل ، في بعض الأحيان ، أوقاتاً في وقت متأخر من الليل ، ولكن هذه الجزئيات حتى وان كانت تشمل الغناء وقرع الطبول هي ممارسات ليست متكررة ” .

ويضيف : ” وجدت أن الضوضاء تشمل ممارسات الأطفال الذين يلعبون ويركضون بما في ذلك في وقت متأخر من الليل وحينها يكون تأثير الضوضاء مرتفعًا بما يكفي ليصبح متطفلاً ومزعجًا بدرجة موضوعية . ”

وبحسب الادعاء فقد بدأت الأصوات تزعج المدعية منذ ان انتقلت عائلة الكرامي للعيش فى الشقة ومنها اصوات تنبعث ايضاً من الثلاجة والصنابير والمدفأة ما أدى لإزعاج نومها ووالدتها سواء في الليل او عند الاسترخاء خلال النهار.

وقدمت المدعية في أدلتها مايفيد بأن الأطفال كانوا يركضون لساعات طوال وهم يلقون بالألعاب اضافة لصدور أصوات أخرى مزعجة .

وقالت للقاضي : “لقد استخدموا البيت كملعب ، أطفال يركضون ويلقون بالأشياء لسبع ساعات بلا توقف ! وقبل أن يتم تجديد الشقة وتهدم كل الجدران وتتغير الارضيات لم يكن هناك ضجيج يسمع من الشقة فوقنا.”

و من جهته إتهم محامي عائلة الكرامي الجارة المشتكية بأنها “مفرطة الحساسية” تجاه نشاط صادر من عائلة عادية وقال للمحكمة إن أصوات الأطفال الذين يلعبون في الطابق العلوي كانت ببساطة أصواتا منزلية إعتيادية من وقت لآخر مضيفاً بأت أسلوب حياتهم كان رصين وطبيعي.

ومن جهتها ردت الجارة المشتكية وقالت : ” كيف يفترض بي أن أبقى في منزلي عندما لا أكون قادرة على القيام بذلك . الضجيج الذي ينساب من الاعلى لايطاق ! ” .

ودافعت فولادي للقاضي عن نفسها بأنها ليست مهووسة ، قائلة: “أريد فقط أن أعيش حياتي في سلام إنه منزلي حيث يكون الناس من أجل السلام والهدوء . كيف يفترض أن أبقى في منزلي عندما لا أتمكن من فعل ذلك الضجيج الذي ينساب لا يطاق “.

وزعمت الجارة المشتكية بأن عقد الإيجار في شقة المشتكي عليهم قد تم خرقه كما أن التغييرات التي أجريت على الأرضيات لم يتم التصريح بها وبأن معظمها لم يكن مغطى بالسجاد.

وقالت إن عائلة الكرامي تسببت في إزعاجها من خلال الضجيج اليومي الصادر عنهم مدعية بأن ذلك تسبب فى التأثير على ممتلكاتها.

وعند إصدار الحكم ، رفض القاضي أي تلميح إلى أن عائلة الكرامي كانت تخلق ضجيجًا متعمدًا لإزعاج جارتهم فولادي وقال إن أدلة الضجيج التي تحتفظ بها المشتكية ووالدتها “مبالغ فيها” في بعض المواضيع .

غير أن ضباطاً من كنسينغتون وتشيلسي ، وفقاً لدايلي ميل ، زاروا منزل المشتكية وسمعوا ضوضاء مفرطة ومقلقة صادرة في بعض الأحيان من منزل الكرامي .

و تابع القاضي : ” استطيع ان استنتج أن الأصوات اليومية من النوع الذي وصفه الضباط بأنه من الممكن سماعه فى الاسفل قد يصل إلى مستوى تصنيفه على انه مزعج وأن مثل هذه الأصوات ، حتى في منتصف الليل على سبيل المثال ، يمكن أن تشمل لعب الأطفال كما أجد بأنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتصميم أو تنفيذ أي حل للأرضيات من شأنه تخفيف نقل الضوضاء”.

واعتبر القاضي الضوضاء التي قال أنها تصدر من شقة عائلة الكرامي كانت “تدخلاً حقيقياً” في حياة الجارة المشتكية وقال : “لقد كان هذا الشيء حقيقية موجودة و ومستمرة لها ولأمها”.

ولكن القاضي رفض إعتبار إن عقد الإيجار قد تم خرقه عبر تركيب أرضية جديدة في شقة الكرامي دون تصريح وبسبب عدم استخدامهم السجاد في مساحات المعيشة داخل الشقة .

وفى النهاية قبل القاضي إدعاء المشتكية فولادي بأن المشتكي عليهم قد تسببوا فعلاً في إزعاجها ليصدر أمرًا قضائيًا يأمرهم فيه اولاً باصلاح وضع الأرضيات في شقتهم لتقليل مستويات الضوضاء .

وثانيا بأن تحصل المشتكية فولادي على تعويض قدره 107،397.37 جنيه إسترليني ، بزيادة 40 جنيهاً في اليوم حتى تنتهي عائلة الكرامي من تصحيح وضع الارضيات فيما رفض – القاضي – ادعاءات الإزعاج وخرق العقد المبرم ضد مالك الحُرِّية.

المصدر : دايلي ميل البريطانية

الترجمة : المرصد – خاص

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