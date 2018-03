مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس يرحل عشرين مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم

المتوسط :

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس ،اليوم الأربعاء، نحو عشرين مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم نيجيريا عبر مطار معيتيقة الدولي.

و أفاد الجهاز، في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، أن عملية الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، والذين من بينهم نساء، تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية الآمنة للمهاجرين الذي تنظمه الأمم المتحدة.

هذا وثمن الجهاز الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية داخل مطار معيتيقة الدولي لتعاونهم مع الجهاز في عملية ترحيل المهاجرين.

