المتوسط:

عقدت محاضرة عن التثقيف المالي التي ألقاها ممثلون عن مصرف ليبيا المركزي في الجامعة الليبية الدولية بنغازي.

وأكد مدير مشروع “وفرها اليوم تلقاها بكرة” هيثم العبيدي، “أن المحاضرة للتعريف بالمشروع والأهداف المنوطة به حيث تم عرض المشروع عن طريق المشروعات الصغيرة التي تخص الأطفال”.

واوضح رئيس قسم المنظمات والمشروعات الدولية بوزارة التعليم الدكتور محمد عطايا، ” أن دور الوزارة في هذا المشروع بالشراكة مع مصرف ليبيا المركزي هو دور تثقيفي توعوي يهدف إلى محو الأمية المالية”.

و أشادت وكيل كلية إدارة الأعمال أريج الشلماني بهذا المشروع أن الكلية سعيدة باستضافتها لمثل هذه الندوات المهمة التي تهدف إلى نشر الوعي المالي في المجتمع.

The post ممثلو مصرف ليبيا المركزي يعقدون ندوة في الجامعة الليبية الدولية ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية