سوف تنتزع الألغام من تحت الأرض ويدفن الدواعش مكانها

أخبار ليبيا24

قال الخبيرُ العسكري العراقي المُختص بإزالة الألغام اللواء، ماجد القيسي، إنَّ الألغام التي زرعها الدواعش كَانت هي العائق الأول في تَقدم القوات العراقية، وكذلك في إعادة النازحين إلى بُلدانهم.

وأضاف القيسي أنَّ أسباب عدم إزالة هذه الألغام تَتلخص كما يلي، هناك ركام كبير وأنقاض كبيرة نتيجة سقوط المباني وتحتها، حيثُ بعضها يَعمل بالاستشعار، والآخر مربوط بشبكة معقدة، لأنَّ كل متر هناك لغم أرضي، لذلك يَجب إزالة هذه الأنقاض كَي تصل الوحدات المُختصة والهندسية لمُعالجة هذه الألغام.

وأشار إلى أنَّ تنظيم داعش الإرهابي تَستخدم أكثر من طريقة في زراعة الألغام وتصنيعها، كما أنّه استخدم ألغام مختلفة، لافتًا إلى أنَّ مدينة المُوصل بحاجة إلى 100 مليون دولار لإزالة الألغام التي خلّفها التنظيم.

أصبحت مشكلة الألغام في العراق تؤرق الملايين في مناطق متفرقة من البلاد، وتهدد الألغام حياة 6 ملايين شخص بعد أن خلفت مئات الآلاف من القتلى والمعاقين وتحديداً الأطفال، وبعد طرد داعش من الموصل لا يستطيع الأهالي العيش والعودة إلى مدينتهم بسبب الألغام التي زرعها التنظيم مما يشكل تهديدا كبيراً لهم.

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