اختتام الدورة الثالثة لـ«الرخصة الدولية» لقيادة الحاسوب

عين ليبيا

بحضور وكيل هيئة الرقابة الادارية والسيد مدير معهد الدراسات المصرفية والمالية وبعض من مدراء الإدارات بالهيئة .

أقيم صباح اليوم الأربعاء 28-3-2018 م بمقر معهد الدراسات المصرفية والمالية بطرابلس حفل تكريم لخريجي الدفعة الثالثة من العاملين بالهيئة في مجال الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( ICDL).

وتخلل الحفل تسليم شهائد تكريم للمتدربين بالدورة وإلقاء عدد من الكلمات التي أشادت في مجملها بأهمية الدورة والمستوي العالي للمتدربين.

حيث قال وكيل الهيئة للمتدربين أن هذا النوع من التدريب هو الخطوة الأولى للتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية لما له من الأثر الإيجابي على الأداء الفردي والعام ،ورفع الجودة وتحسين مستوى الأداء وتعميم مهنة الطباعة على العاملين مستقبلاً باستمرار هذا النوع من التدريب ليشمل كافة العاملين بالهيئة، بما يساهم في بناء القدرات وتحسين المخرجات وهذا ما نهدف إليه من هذا التدريب حاضراً ومستقبلاً.

كما تتوجه الإدارة العليا بالهيئة إلى التنوع في التدريب في كافة المجالات المهنية منها التقنية والدبلومات والدورات القصيرة والمتوسطة والطويلة، بالإضافة إلى استكمال الدراسات العليا والدقيقةوالتدريب في مجال اللغة الإنجليزية بالمراكز الحكومية والدولية المعتمدة ،والمشاركة أيضاً في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالمنظمات الدولية النظيرة بما يضمن نجاح العملية التدريبية، وإحداث التطور المطلوب وسد الفجوة بين ما هو عليه الحال اليوم وما يجب أن يكون عليه العاملين بالهيئة وفقاً لما هو مخطط ومطلوب لحاجة العمل ومعالجة مواطن الضعف، وتعزيز نقاط القوة واستغلال الفرص المتاحة بما يضمن مستقبلها وأهميتها في بناء الدولة، وتصحيح الأخطاء وتحقيق التفوق النوعي بما يمكنها من أداء أعمالها وكشف الانحراف وتصحيحه في القطاع التنفيذي.

وفي ختام كلمته عبر الوكيل على شكره وامتنانه لإدارة معهد الدارسات المصرفية والمالية على جهودهم المبذولة لإنجاح الدورة.

بدوره مدير معهد الدارسات المصرفية والمالية شكر كل المتدربين على الانضباط والمستوي العالي من الوعي والإدراك والفهم الإداري العام لمثل هده الدورات للمشاركين، وأهميتها في تحسين وتطوير العمل الرقابي والإداري بشكل خاص.

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