فريق أمريكى يجري أول عملية قلب مفتوح بطبي طبرق

تمكن “الفريق الأمريكي المتخصص لإجراء عمليات القلب المفتوح” والفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء أول عملية للقلب المفتوح للطفل “عبد الغني عبد الفتاح ” من مدينة إجدابيا والذي يبلغ من العمر ” 9 سنوات ” .

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة رسمية فيتوري في تصريح لمكتب الإعلام بالمركز إن الطفل كان لديه تشوه في القلب ” وكان لديه أذين واحد فقط ” ، مؤكدةً علي نجاح إجراء العملية للطفل وهو الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق الطبي.

وأشارت فيتوري بأنه من المفترض أن تجري عملية هذا الطفل في سن مبكر ، ولكن نظراً لظروف حصلت للطاقم الأجنبي تأجل الي هذا اليوم ،هذا وصل الطاقم الأمريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي بداية هذا الأسبوع ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

