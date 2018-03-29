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ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في بنغازي

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

ألقىٰ جهاز مكافحة المخدرات ببنغازي بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المركزية بالمدينة ، القبض علىٰ شخصين يقومان بجلب وبيع حبوب مخدرة نوع ” ترامادول” للمواطنين.

و أوضح مصدر أمني، بأنه تم ضبط المتهمين و بحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، يصل عددها إلى ( 14,300 ) قرص، و الذي يقدر ثمنها بـنحو  ( 35,750 ) دينار تقريباً .

و أفاد الجهاز، بأن عملية ضبط المتهمين تمت بعد إعداد كمين محكم لهم ليتم القبض عليهما متلبسين بقضية الإتجار، مشيرة بأن المتهمين هم ( ع.س.أ ) من منطقة الوحيشي؛ متهم بعدة قضايا سابقة ، أبرزها أنه يقود تشكيلاً عصابياً ينجز له مهام البيع بمنطقته، ويعاونه الثاني المدعو ( ف.ع.أ ) من القوارشة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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