ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في بنغازي

ألقىٰ جهاز مكافحة المخدرات ببنغازي بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المركزية بالمدينة ، القبض علىٰ شخصين يقومان بجلب وبيع حبوب مخدرة نوع ” ترامادول” للمواطنين.

و أوضح مصدر أمني، بأنه تم ضبط المتهمين و بحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، يصل عددها إلى ( 14,300 ) قرص، و الذي يقدر ثمنها بـنحو ( 35,750 ) دينار تقريباً .

و أفاد الجهاز، بأن عملية ضبط المتهمين تمت بعد إعداد كمين محكم لهم ليتم القبض عليهما متلبسين بقضية الإتجار، مشيرة بأن المتهمين هم ( ع.س.أ ) من منطقة الوحيشي؛ متهم بعدة قضايا سابقة ، أبرزها أنه يقود تشكيلاً عصابياً ينجز له مهام البيع بمنطقته، ويعاونه الثاني المدعو ( ف.ع.أ ) من القوارشة.

