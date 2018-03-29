بلدية طرابلس تعلن إختطاف عميدها لدى جهة مجهولة وتوجه رسالة لسكان العاصمة

ليبيا – أكدت وسائل إعلام محلية مختلفة اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال من منزله فى منطقة خلة الفرجان بعد منتصف ليل الاربعاء .

ولم يتسنى لصحيفة المرصد الحصول على تعليق رسمي فوري من أغلب أعضاء البلدية قبل ان تتحصل منهم على بيان صادر عنها بالخصوص ويؤكد وقوع الواقعة.

وقال المجلس البلدي فى البيان ان جهة عبثية اقتحمت بيت العميد بقوة السلاح واقتادته الى جهة مجهولة مطالباً سكان العاصمة والمجلس الرئاسي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية للافراج عنه .

وحمّل البيان الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامة بيت المال لما يمثله من رمزية للعاصمة التي باتت تشهد تحسناً ملحوظاً فى اتجاه قيام الدولة ليأتي هذا الخبر باختطاف عميدها .

واعتبرت بلدية طرابلس هذا الفعل يهدد قيام الدولة ومدنيتها محذرة بأن اختطاف عميد البلدية سيجر العاصمة الى مالا يحمد عقباه .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية فيما إذا كانت عملية خطف أو إحتجاز وتوقيف .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية