المتوسط:

تنظم بلدية سرت حملة رش المبيدات الحشرية في جميع أحياء المدينة والتركيز على الأحياء المتضررة من حرب التحرير من تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس.

وتأتي حملة الرش استعداداً لقدوم فصل الصيف وذلك بالتنسيق بين عميد بلدية سرت مختار المعداني و رئيس لجنة الإدارة بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير الاحرش .

